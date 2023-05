Ici tout commence spoiler : Teyssier de retour (vidéo épisode du 11 mai)

Ici tout commence spoiler – Teyssier va faire son grand retour dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Le directeur de l’institut va revenir à l’institut après son séminaire à Séoul.

Dans quelques jours, Teyssier revient après plusieurs semaines d’absence pour cause de séminaire.







Charlène est avec Marta, elle se félicite qu’elle ait eu un date avec Théo. Et c’est là qu’Emmanuel fait son grand retour ! Et on peut dire qu’il n’est pas ravie de retrouver Marta à l’institut…

Comment Teyssier va-t-il vivre les déboires sentimentaux de son fils Théo ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 662 du 11 mai 2023, Teyssier fait son retour



