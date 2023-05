Ici tout commence spoiler : Teyssier s’attaque à Rose et Solal (vidéo épisode du 24 mai)

Ici tout commence spoiler – Rose et Solal vont équipe dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et alors qu’ils se rapprochent dangereusement, dans quelques jours, Teyssier va s’en prendre violemment à eux !

Teyssier retrouve Rose et Solal qui sont satisfaits du travail accompli. Mais on peut dire que le directeur de l’institut n’est pas du tout du même avis…







Teyssier annonce à Rose qu’il a lu son portrait d’Auguste et qu’il a détesté ! Selon lui, le portrait est mauvais et dégouline de bons sentiments ! Rose explique à Teyssier qu’elle a cité la cheffe Guinot mais il est convaincu qu’Auguste n’aurait pas aimé un tel portrait. Il n’écoute pas les arguments de Solal et le remet à sa place. Teyssier s’attaque ensuite violemment à Rose et pointe du doigt le peu de temps qu’elle a passé avec son père… Il laisse Rose choquée et les larmes aux yeux…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 671 du 24 mai 2023, Teyssier fait pleurer Rose



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.