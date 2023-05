C à vous du 19 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 mai 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien terminer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 19 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Le deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron commence-t-il seulement maintenant ? Ludovic Vigogne, auteur du livre “Les sans jours”

🔵 📌 Johnny Hallyday, Céline Dion, François Mitterrand… Comment les voix des autres influent sur les nôtres. On en parle avec Jean Abitbol, médecin ORL, phoniatre, auteur du livre “Les voix de notre vie”, paru aux Editions Grasset

🔵 🎬 Michel Denisot et Dimitri Rassam pour le documentaire “La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines”

🔵 🎭 Jarry présente son spectacle “Bonhomme”, en tournée dans toute la France à partir du 4 octobre

🔵 🎵 Dans le live : Juliette Armanet interprète le titre “Qu’importe”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Benoît Magimel pour les films “La passion de Dodin Bouffant” (en compétition – Longs Métrages), “Rosalie” (catégorie Un certain regard) et “Omar la fraise” (hors compétition)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 19 mai 2023 à 19h sur France 5.



Publicité