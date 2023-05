Ici tout commence spoiler : une nouvelle rupture ! (vidéo épisode du 23 mai)

Ici tout commence spoiler – Après Anaïs et Lisandro, Kelly et Lionel, c’est une nouvelle rupture qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, c’est un autre couple de l’institut qui va décider de se séparer !

Il s’agit de… Ethan et Samia !







A l’institut, Ethan prend une décision radicale : il quitte Samia ! Ethan ne supporte plus de ne pas faire partie des plans futurs de Samia. Elle ne jure que par sa carrière et elle a postulé pour une place sans même lui en parler alors que ça implique de partir pendant un an… Ethan se sent délaissé et pas aimé à sa juste valeur. Il préfère rompre pour ne plus souffrir.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 670 du 23 mai 2023, Ethan quitte Samia



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

