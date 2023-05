Koh-Lanta du 23 mai : l’épisode 14, qui sera éliminé ce soir ? (extrait vidéo)

Koh-Lanta du 23 mai 2023, l’épisode 14 – C’est l’épisode 14 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré » qui vous attend ce soir sur TF1. Après l’élimination d’Esteban la semaine dernière, ce soir l’aventure continue aux Philippines !







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 14 du 23 mai

Tania est de retour sur le camps ! Elle se sent invincible après son duel réussi face à Esteban et elle est plus motivée que jamais pour le reste de l’aventure ! Et le conditions se compliquent alors que la mer monte et que le feu est en danger…

A Caramoan, les naufragés encore en course luttent pour conserver leur place dans l’aventure. Et une personne plus menacée que les autres va rivaliser d’inventivité et d’astuce pour passer le Conseil sans encombre.

Entre émotions, joies, partage, et angoisses, les nerfs font du rodéo. La dernière ligne droite est en vue…

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 14

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici des images de ce qui vous attend avec la bande-annonce.



Publicité





Tania fait son retour sur le camp ! 🔥

L'aventure s'intensifie et les conditions deviennent de plus en plus difficiles… 👉 #KohLantaLaFeuSacré, c'est demain à 21H10 sur @TF1 pic.twitter.com/yHuV9YTVE9 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 22, 2023