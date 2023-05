Tandem du 23 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 23 mai 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 continuee la diffusion de la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !







Saison 7 épisode 5 – L’inconnu

Un homme amnésique déambule dans les rues, sa blouse d’hôpital maculée de sang, murmurant inlassablement « Elle est morte ». Mais qui est-il ? Et à qui appartient ce sang ? Une victime est en danger, le temps est compté pour la retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Avec Eric Paul (Daniel Marceau), Nouritza Emmanuelian (Mylène Laugenie), Raphaël Mathon (Jérémy Guillot), Colette Kraffe (Ariane Fôret), Paola Marques Dos Santos (Amélie Bertin), Alexandre Le Provost (Marc Ziani)



Saison 7 épisode 6 – Sacrifiés

Alors que Léa poursuit sa quête pour trouver le mystérieux tireur qui a abattu Paul et les parents de Franck, sa principale piste s’arrête net : Marc Ziani, son suspect principal, est retrouvé mort après une altercation avec Franck. La suspicion plane sur Franck, mais Léa refuse de croire qu’il puisse être le meurtrier. Le compte à rebours est enclenché et la tension monte alors que Léa et Paul cherchent désespérément à découvrir enfin la véritable identité de leur ennemi, qui les menace depuis des années…

Avec Xavier Martel (Xavier Gendre), Tania Garbarski (Carmen Ziani), Louis Cristiani (Milo Bielsa), Felix Guibal (Lucas), Alexandre Le Provost (Marc Ziani) Paola Marques Dos Santos (Amélie Bertin)

