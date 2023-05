La Villa du 12 mai 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 31

La Villa du 12 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 31 en avance – Ce vendredi et comme chaque soir sur TFX, c’est un nouvel épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX







La Villa du 12 mai 2023 – résumé de l’épisode 31

L’arrivée de Vitale dans l’aventure ne laisse pas Kitti indifférente, la cœur brisé a hâte de faire plus ample connaissance avec lui. Aujourd’hui c’est au tour de Rosanna d’être coachée par Lucie. Il est temps pour la jeune femme de prendre conscience et d’évoluer face à sa problématique. De retour à la Villa, Rosanna confie à Kitti ses doutes sur sa relation avec Arthur. Un message de Lucie vient tout chambouler dans la Villa, dès ce soir, les coeurs brisés vont vivre leur premier week-end tentation, mais comment va-t-il se dérouler ?

La Villa du 12 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode 31

Il y a une part de moi qui a peur du rejet » : découvrez le coaching de Rosanna ce soir sur TFX.



😥 "Il y a une part de moi qui a peur du rejet"

📆 Découvrez le coaching de Rosanna ce soir, dans #LaVilla8, à 19H sur TFX pic.twitter.com/G0457d4mhd — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) May 12, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …