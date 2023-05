Les 12 coups de midi du 24 mai : qui est sur la nouvelle étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 24 mai 2023, 71ème victoire de Céline – Nouvelle histoire mystérieuse ce mercredi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché la précédente hier en reconnaissant enfin Léa Drucker, place à une nouvelle étoile et une nouvelle personnalité.

Céline a signé une nouvelle victoire et un Coup de Maître à 10.000 euros ce mercredi.







Les 12 coups de midi du 24 mai 2023, nouvelle étoile mystérieuse

Sur la nouvelle étoile, on ne distingue pas grand chose mais il semblerait qu’il y ait une machine à écrire. Céline a proposé le nom de J.K Rowling, mais ce n’est pas elle. Notez qu’en tournage, cette étoile a déjà été découverte ! Il s’agit d’une actrice américaine mais on vous en dira plus prochainement…

Indices présents sur cette étoile : une machine à écrire

Noms déjà proposés : J.K Rowling

Les 12 coups de midi du 24 mai, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1