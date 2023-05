« Les enfants de la télé : la grande soirée » les invités ce soir sur France 2 (6 mai)

« Les enfants de la télé : la grande soirée » du 6 mai 2023 – Ce soir sur France 2, Laurent Ruquier vous a préparé une spéciale de son émission « Les enfants de la télé ».







« Les enfants de la télé : la grande soirée » du 6 mai 2023 : invités et programme

Pour l’occasion, Laurent Ruquier mettra tout en œuvre pour surprendre ses invités ; Patrick Bruel, Élie Semoun, Matt Pokora, Hélène Darroze, Christine Bravo, Dave n’échapperont pas aux célèbres casseroles.

Des moments cultes ou oubliés de leurs carrières, des émissions emblématiques auxquelles ils ont participé, des invités surprises ou happenings, Laurent Ruquier leur promet une soirée pleine de rebondissements.



Vous l’aurez compris, fous rires et émotions seront garantis pour cette Grande Soirée des Enfants de la Télé.

Rendez-vous ce soir, samedi 6 mai 2023, avec Laurent Ruquier pour plus de 2 heures de rire et de bonne humeur sur France 2 et en replay sur France.TV