« Les enfants maudits : un amour interdit » : votre téléfilm ce 11 mai sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

« Les enfants maudits : un amour interdit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 11 mai 2023 – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et s’intitule « Les enfants maudits : un amour interdit » avec Jason Priestley (Beverly Hills) et Kelly Rutherford (Gossip Girl).







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les enfants maudits : un amour interdit » : l’histoire

Heaven, âgée de 17 ans, s’installe avec ses grands-parents. Elle quitte Winnerow et rejoint le beau manoir bostonien de Tony et Jillian. Sa mère Leigh y a passé son enfance et son adolescence avant de s’enfuir pour se marier. Mais Jillian, psychologiquement fragile, a du mal à accepter la présence d’une adolescente. Heaven réussit à convaincre Tony de la laisser rester avec eux. Tony lui apprend que sa présence dépend de sa capacité à respecter certaines règles, notamment celle de ne pas s’aventurer dans certaines zones du domaine de Farthinggale. Car Tony cache de sombres et lourds secrets…

Les enfants maudits : un amour interdit, interprètes et personnages

Avec : Annalise Basso, Jason Priestley, Kelly Rutherford



VIDÉO « Les enfants maudits : un amour interdit » : la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les enfants maudits : les secrets du manoir ».