Les Grosses Têtes du 30 mai : les invités de Laurent Ruquier ce soir sur France 2

Les Grosses Têtes du 30 mai 2023 – Ce mardi soir à la télé, venez jouer avec Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sur France 2 ! Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes passent le bac et retournent sur les bancs de l’école pour vous prouver qu’on peut apprendre en s’amusant…







A suivre dès 21h10 sur France 2 et comme toujours en replay sur France.TV







Les Grosses Têtes du 30 mai 2023 : invités et participants ce samedi soir

Pas de session de rattrapage pour nos Grosses Têtes qui, comme à chaque fois, répondront à des questions de culture générale, sans antisèche ! Happenings et surprises se succèderont au rythme de l’orchestre surdiplômé de Laurent Ruquier.

Pour aider nos sous-doué(e)s : Anne Roumanoff, Isabelle Mergault, Fabrice, Max Boublil et Richard Gotainer.



Cancres ou premiers de la classe, qui de nos Grosses Têtes obtiendra la mention « Très Bien » ? Vous le saurez en notant les performances de Caroline Diament, Roselyne Bachelot, Rachel Khan et Valérie Mairesse, affrontant Az, Jérémy Ferrari, Paul El Kharrat et Sébastien Thoen – deux équipes emmenées par des délégués de classe exemplaires : Joyce Jonathan pour les garçons et Florian Gazan pour les filles !

Venez vite passer le bac avec les Grosses Têtes, une soirée à ne sécher sous aucun prétexte !