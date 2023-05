Tandem du 30 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 30 mai 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 30 mai 2023 : les épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 7 – Vendetta

Camille est de retour à Montpellier pour réaliser son rêve de chanteuse, mais elle est loin d’imaginer le cauchemar qui l’attend. Alors qu’une musicienne du groupe est retrouvée poignardée, Camille découvre qu’elle était la cible initiale ! Les gendarmes se lancent dans une course effrénée pour trouver le meurtrier, dont la vengeance est aussi méticuleuse que celle du célèbre Monte-Cristo. Qui en veut à Camille, et pourquoi ? Le temps est compté pour sauver sa vie.

Avec Otis Ngoï (Auustin Barbier), Natacha Bardot (Alba Spongia), Antoine Schoumsky (Martin Kerbel), Xavier Puime (employé), Frédéric Largier (Roberto Spongia), Théotime Ouaniche (Arthur), Tya Deslauriers (Maïa), Rozenn André (Erika)



Saison 7 épisode 8 – La Pêche miraculeuse

Le calme en mer est brisé lorsque le corps sans vie d’un ancien pêcheur devenu inspecteur des pêches est découvert prisonnier d’un filet de chalutier. Léa et Paul se lancent dans une enquête qui les mènera au cœur d’un système opaque de quotas de pêche et de trafics en tous genres. Mais comment le corps est-il arrivé dans le filet ? Était-il une victime collatérale ou la véritable cible ? Les mystères se multiplient, la tension monte, et chaque indice les rapproche un peu plus de la vérité…

Avec Christian Diaz (Charles), Frédérique Kamatari (Claire Rossi), Dan Herzberg (Alexandre), Gérard Dubouche (Christophe Vatino), Louna Giriat (Adèle Rossi), Céline Le Pape (Sardinière), Eléa Clair (Eva)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV