Ligue des Champions : Inter Milan / Milan AC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions de football 16 mai 2023 – Inter Milan / Milan AC en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur RMC Sport et Canal+ ! Deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Après le match nul entre le Real Madrid et Manchester City hier soir (1-1), le Milan AC reçoit l’Inter Milan.







Un match à suivre dès 20h50 sur RMC Sport et Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







C’est l’Inter Milan qui a remporté la victoire 2-0 au match aller la semaine dernière. Le Milan AC va-t-il réussir à inverser la tendance ce soir pour décrocher sa place en finale de cette Ligue des Champions 2022-2023 ?

Inter Milan / Milan AC – Composition des équipes

🔵 Milan AC (composition officielle) : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Dzeko



🔵 Inter Milan (composition officielle) : Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez – Tonali, Krunic – Messias, Diaz, Leão – Giroud

Inter Milan / Milan AC en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur RMC Sport et Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Inter Milan / Milan AC, demi-finale retour de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur RMC Sport et Canal+ Foot.