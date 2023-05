Un si grand soleil du 17 mai : Chloé et Marc pris en flag (résumé et vidéo épisode 1148 en avance)

Un si grand soleil du 17 mai, spoiler résumé de l’épisode 1147 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 17 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Laurine fait du sport, Boris l’interroge sur l’avancée de son plan. Elle est convaincue que le détective trouvera quelque chose. Pendant ce temps là, Evan n’a pas de nouvelle d’Elisabeth et s’inquiète. Il en parle à Chloé et lui dit que Robin et elle sont sa priorité.







Ulysse parle à Bilal des faux tableaux qu’il va encore faire. Bilal est en colère mais Ulysse lui explique qu’il est coincé. Et il lui parle de son souci avec les peintures de l’époque… Bilal est remonté mais il va l’aider. Elise rentre, elle les sent stressés.



Elise reçoit un message de Sofia, ça se passe bien avec Charlie. Fanny essaie de lui remonter le moral et lui parle du prochain week-end avec la petite.

Victor réunit l’équipe des Sauvages pour leur annoncer le départ définitif de Sofia. Ils doivent s’organiser et Victor va chercher un nouvel associé. Ils veulent tous se donner à fond, ils restent optimistes.

A l’hôpital, Evan est avec Alain. Il l’interroge sur Elisabeth mais Alain lui dit qu’ils ne parlent pas affaires. Il lui dit juste qu’elle a été refroidie mais qu’elle n’a pas l’intention de laisser tomber.

Bilal demande à Bertier et Elisabeth de poser deux jours de congés en début de semaine prochaine. Elisabeth lui rappelle que ça ne fait pas partie des habitudes de poser des congés au dernier moment. Bilal explique que sa tante est entrain de mourir…

A la galerie, Hélène est remontée contre Christian et tourne en boucle. Alix lui rappelle qu’il est en position de force, ils vont fabriquer ces toiles et ça va bien se passer. Pendant ce temps là, Chloé appelle Marc. Elle lui dit qu’ils ne pourront pas se voir, elle est désolée. Il lui propose demain et elle lui dit que c’est pas une bonne idée. Elle ne pourra jamais lui donner ce qu’il attend mais Marc insiste, il veut la voir. Cécile l’interrompt, Chloé raccroche.

Léonore est avec Louis. Il l’informe qu’il dort chez elle, son père n’est pas là. Léonore remarque qu’il sort souvent, Louis lui dit qu’il a une copine mais qu’il ne veut rien dire sur elle. Louis se demande si c’est pas une femme mariée…

Christian reçoit un appel d’Hélène, qui lui hurle dessus. Il lui dit de se faire aider et raccroche… Marc attend Chloé dans le parking du palais de justice. Il lui demande d’être clair avec lui. Chloé lui dit qu’elle ne peut pas, Marc veut qu’elle lui dise que c’est fini. Elle pleure et lui dit qu’elle a envie d’être avec lui… Ils craquent et cèdent encore à la tentation dans la voiture. Le détective de Laurine les prend en photos !

Alix reçoit un appel de Christian, qui lui parle d’Hélène. Alix dit qu’elle gère et qu’elle le tient au courant. Elle retrouve Virgile, qui sent qu’il y a quelque chose de louche mais elle ne lui dit rien.

Laurine retrouve son détective, qui lui annonce que Chloé a un amant et lui montre les photos. Il a même identifié Marc Moore, journaliste au Midi Libre. Laurine est ravie et le remercie, elle a une idée de ce qu’elle va en faire…

