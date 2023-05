Ligue Europa : la finale Séville / Rome en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA Europa League – la finale Séville / Rome en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9 et RMC Sport. Place à la grande finale de l’UEFA Europa League ce mercredi soir. Le FC Séville affronte l’AS Roma à la Puskás Aréna de Budapest.







A suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







À la suite de la qualification du Séville FC face à la Juventus et à la qualification de l’AS Rome de José Mourinho face aux Allemands du Bayer Leverkusen lors des demi-finales, les deux équipes victorieuses s’affronteront à la Puskás Aréna de Budapest en Hongrie.

L’objectif est le même pour les deux équipes : remporter l’UEFA Europa League 2023 et se qualifier ainsi pour la prochaine saison de la Ligue des champions.

Le FC Séville, équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition, a l’occasion de remporter le trophée pour la septième fois ce soir !

Séville / Rome – Composition des équipes

🔵 FC Séville (composition probable) : Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri



🔵 AS Roma (composition probable) : Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham

Séville / Rome en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Séville / Rome, finale de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir à 20h50 sur W9.