Un si grand soleil du 1er juin : Evan ouvre les yeux (résumé et vidéo épisode 1159 en avance)

Un si grand soleil du 1er juin, spoiler résumé de l’épisode 1159 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 1er juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Laurine fait un footing sur la plage. Pendant ce temps là, Chloé est au commissariat avec Elise. Elle est maintenant convaincue que ce n’est pas Evan qui la harcelait, elle aurait du le croire dès le début.







Publicité





Kira a envoyé 14 messages à Louis, il ne lui répond pas. Claire lui conseille de le laisser digérer. Au lycée, Thaïs parle avec Louis. Elle pense que s’il l’aime, il doit lui pardonner… Mais Louis a du mal à encaisser. Et quand Kira arrive, Louis s’en va sans un mot.



Publicité





Becker fait le point avec Elise sur la fusillade. Il veut qu’elle réinterroge Evan, il aurait pu péter un cable et tout mettre en scène. Elise peine à y croire. Elise retourne voir Evan à l’hôpital, Evan finit par penser à Laurine, qui était au courant pour les chroniques judiciaires… Il lui donne les raisons pour lesquelles Laurine aurait pu faire tout ça.

Kira donne à Cathy l’argent qu’elle a gagné avec Tip Green, histoire de l’aider à rembourser son crédit. Elle la remercie froidement. De leur côté, Louis et Thaïs retrouvent Louis, qui est soulagé. Kira demande à parler à Louis, elle s’excuse encore et tente de s’expliquer… Ils finissent par se prendre la main et s’embrasser.

Elise appelle Laurine pour la convoquer au commissariat le lendemain, dans le cadre de l’enquête sur la tentative de meurtre sur Chloé. Le père de Laurine l’interroge, elle lui parle de la fusillade. Il lui demande comment elle s’est retrouvée là dedans, elle dit ne rien avoir à se reprocher. Il décide d’appeler Claudine pour la représenter.

Kira appelle Claire, elle dort chez Louis. Florent et Claire sont ravis qu’ils sont réconciliés. Florent décide d’aller profiter de leur soirée au resto.

Chloé est avec Evan, elle regrette et s’en veut de l’avoir accusé. Evan lui parle de ses soupçons sur Laurine et lui avoue avoir couché avec elle. Evan est désolé, ça ne veut rien dire pour lui et il l’aime.

A la galerie, Alix dit à Marc qu’elle a vendu des photos. Elle remarque que Marc ne va pas bien, il est triste par rapport à Chloé. Alix lui conseille de se bouger.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Chloé gifle Laurine ! (VIDÉO épisode du 5 juin)

VIDÉO Un si grand soleil du 1er juin extrait, Evan fait un aveu à Chloé

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.