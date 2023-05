Michel Cordes : ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité

Aucune annonce n’avait été faite concernant les obsèques de Michel Cordes, acteur phare de la série marseillaise « Plus belle la vie », qui a été retrouvé mort par balles à son domicile près de Montpellier le 5 mai dernier.







On apprend aujourd’hui dans un avis publié par Midi Libre que les obsèques de Michel Cordes se sont déroulées hier, mercredi 17 mai 2023, au complexe funéraire de Grammont à Montpellier « dans la plus stricte intimité familiale ».







Il n’y aura donc pas eu de dernier hommage avec la famille des acteurs de « Plus belle la vie » et les fans n’auront pas pu lui dire au revoir.

Rappelons que la thèse du suicide est privilégiée et qu’une autopsie a été pratiquée, mais aucun résultat ni conclusion de l’enquête n’a été dévoilé.



Mort de Michel Cordes, pourquoi se serait-il suicidé ?

Le corps sans vie de l’acteur a été retrouvé par ses voisins le vendredi 5 mai 2023. On aurait retrouvé une arme à feu et trois lettre à côté de son corps sans vie. Tout laisse ainsi penser à un suicide de l’acteur, qui venait de vivre une rupture difficile.

« Les volets étaient fermés depuis deux jours. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. » a expliqué, Loïc, un voisin de Michel Cordes au Parisien. Ils ont découvert trois lettres : une pour sa fille, une pour la police et une pour l’administration fiscale.

« Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. (…) Il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne, il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout » a confié le voisin de l’acteur.