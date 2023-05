N’oubliez pas les paroles : Laurène critiquée, elle chute encore ce soir ! (10 mai)

N’oubliez pas les paroles du 10 mai 2023, 23 victoires pour Laurène – Encore une fois, Laurène n’a pas brillé ce soir dans « N’oubliez pas les paroles » ! La maestro enchaine les victoires avec peu d’argent et reçoit un flot de critiques sur les réseaux sociaux !

Elle arrive à « seulement » 77.000 euros de gains en 23 victoires.







Publicité











Publicité





N’oubliez pas les paroles du 10 mai, 23 victoires pour Laurène

Dans le détail ce mercreedi soir, Laurène n’a rien gagné sur la première émission. Et pour cause, elle s’est trompée et est redescendue à zéro ! Et sur la deuxième émission, elle n’a gagné que 1.000 euros.

Laurène peine à faire grimper ses gains et au passage, elle n’arrive pas à séduire les téléspectateurs !

N’oubliez pas les paroles du 10 mai 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.