Pierre Palmade à nouveau libre mais dans un nouvel état d’esprit

Pierre Palmade est toujours dans établissement de santé, trois mois après le terrible accident qu’il a provoqué et qui a fait trois victimes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Mais l’humoriste bénéficie d’un allègement de son contrôle judiciaire et il peut désormais sortir les week-ends, en compagnie de sa soeur qui s’occupe de lui.







Publicité





C’est donc libre que Pierre Palmade est apparu dans les rues de Bordeaux le week-end dernier, pour la première fois depuis l’accident.







Publicité





Et selon un proche qui s’est confié à Paris Match, si Pierre Palmade s’est d’abord posé en victime, il serait maintenant dans un tout autre état d’esprit. Sa position serait désormais « celle de quelqu’un qui doit réparer quelque chose ».

Rappelons que l’accident a eu lieu le 10 février dernier. Une femme enceinte a perdu son bébé tandis que le conducteur et son fils de 6 ans ont été gravement blessés. Pierre Palmade a quant à lui été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Il a été placé en détention et a fait un AVC. Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire mais il reste hospitalisé en cure de désintoxication.



Publicité