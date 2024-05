Plus Belle La Vie du 3 mai 2024 : une découverte choc sur Vanessa (résumé + extrait vidéo épisode 85 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 85 de PBLV – Kilian va être mis en examen et transféré en prison aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Luna et Blanche font une découverte choc sur Vanessa Kepler…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 mai 2024 – résumé de l’épisode 85

La police est sur les lieux où Kilian aurait pu conduire la voiture du bar du Mistral la nuit de la disparition de Betty. Il ne retrouve pas de corps mais le téléphone portable de Betty… Ariane continue de mettre la pression à Kilian pour qu’il avoue, allant jusqu’à l’interroger dans la cellule de garde à vue. La commissaire la rappelle à l’ordre alors que l’avocate de Kilian arrive. Mais même s’il n’y a pas assez d’élément et Jean-Paul doute de sa culpabilité, Kilian est mis en examen et placé en détention provisoire.

Ulysse questionne sa mère sur son état de stress et sur sa rencontre avec Blanche. Vanessa évite de répondre directement, mais Ulysse insiste, soupçonnant un passé trouble entre sa mère et Blanche. Vanessa finit par avouer ses mauvais souvenirs liés à son passé pauvre et à des humiliations subies au collège. Ulysse demande à Blanche de renoncer à l’acquisition du Pavillon des Fleurs, pour le bien de sa mère. Blanche accepte et décide de chercher un autre local. Mais alors que Blanche, Luna et Eric retournent une dernière fois sur place, ils découvrent que Rose portait le même nom que Vanessa…

Samuel rentre chez lui avec des croissants pendant que Jennifer termine de ranger et part travailler. Léa remarque le changement d’attitude de Jennifer et lui conseille de ne pas se prendre la tête. Jennifer propose d’aller dîner avec Samuel, mais ce dernier révèle ne pas chercher de relation sérieuse. Jennifer répond qu’elle non plus et ils décident de ne pas se compliquer la vie.



Publicité





Aya confie à Djawad qu’elle a été convoquée au commissariat et avoue avoir trouvé le couteau, qu’elle a ensuite jeté. Djawad est surpris et la réprimande pour son imprudence, mais Aya refuse de lui dire où elle l’a jeté. Aya retrouve Thomas devant le commissariat, où Kilian est transféré en prison. Jean-Paul et Ariane refusent de laisser Thomas parler à Kilian, mais Aya parvient à lui faire une étreinte rapide avant son départ, où Kilian lui déclare son amour et Aya lui répond de même.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : Betty toujours en vie ? Les résumés jusqu’au 17 mai 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 3 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.