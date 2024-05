Mask Singer : quelle célébrité est sous l’Hippopotame ? Indice !

Publicité





Mask Singer saison 6 indices sur l'Hippopotame – C'est le jour du coup d'envoi de la saison 6 de « Mask Singer ». Une saison présentée comme étant complètement dingue avec 12 nouveaux costumes incroyables. Impatient d'en savoir plus ? On vous donne des indices !











Mask Singer saison 6 : qui est dans le costume de l’Hippopotame ?

Zoom sur le costume de l’Hippopotame. Et on peut déjà vous dire que l’Hippopotame en impose, et pour cause : vous avez déjà pu le voir dans un jury. On peut donc penser à quelqu’un qui aurait été coach à The Voice, prof à la Star Academy, ou encore dans le jury de Nouvelle Star.

Sachez aussi que l’Hippopotame fait la même taille que Camille Combal, soit 1m83.

Indice 1 : « Vous avez déjà pu me voir dans un jury »



L'Hippopotame en impose, et pour cause ! Pour avez déjà pu le voir dans un jury… 🦛 Dites-nous vos pronos ! 👀 🕵️ 𝙈𝘼𝙎𝙆 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍, le vendredi 3 mai à 21h10 sur @TF1 et en streaming sur @tf1plus #MaskSinger #Hippopotame #Enquete #Indice #Costume pic.twitter.com/906wM2Ykki — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) April 26, 2024

Ce premier indice sur l’Hippopotame vous aide-t-il dans votre enquête ? D’autres indices seront bien sûr à découvrir dès ce soir dans le premier prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger