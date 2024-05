« Le pacte des voleuses » : votre téléfilm ce 3 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le pacte des voleuses » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 3 mai 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le pacte des voleuses ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le pacte des voleuses » : l’histoire, le casting

Après une période d’absence scolaire due à des problèmes de santé, Sky retourne au lycée. Là, elle retrouve Marnie, une amie de longue date, mais elle remarque que Marnie s’est liée à de nouveaux amis et semble être impliquée dans un projet risqué.

Avec : Alicia Leigh Willis (Nicole Phillips), Fidelia Grace (Skylar Phillips), Jhey Castles (Coach Sandy), Houston Rhines (Kevin Phillips)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le cercle des tricheuses ».

« Le cercle des tricheuses » : l’histoire et le casting

Annie Kruger a intégré un prestigieux lycée grâce à son talent au lacrosse, avec le soutien de sa meilleure amie Camille sur le terrain. Cependant, elle se retrouve convoquée par le directeur, M. Whitlock, qui lui annonce que ses résultats scolaires sont en chute libre, l’empêchant ainsi de réintégrer l’équipe de lacrosse tant qu’elle n’aura pas redressé la barre. C’est alors qu’elle fait la rencontre de Delia et Megan, deux élèves issues de familles aisées, qui lui proposent de tricher aux examens pour améliorer ses notes. Bien qu’Annie soit réticente, elle se retrouve tentée. Lors d’une soirée chez Delia, elle rencontre Mitch, son entraîneur de lacrosse, qui la séduit et l’encourage tacitement à accepter l’offre de tricher. Annie découvre alors que Delia et Megan ont mis en place un système de triche sophistiqué qui profite à de nombreux élèves du lycée.

Avec : Cameron Cipolla (Annie), Le’Priesh Roman (Camille), Jonathan Stoddard (Mitch), Jazlyn Nicolette Sward (Delia)