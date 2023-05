Plus belle la vie : deux acteurs se sont mariés à Marseille ! (PHOTOS)

Plus belle la vie infos acteurs – Grande et belle nouvelle pour deux acteurs de la série « Plus belle la vie ». Alors que le feuilleton est arrêté, de nombreux acteurs étaient réunis à Marseille pour le mariage de deux d’entre eux !







Publicité





En effet, Emanuele Giorgi, alias Francesco Ibaldi, s’est marié avec Cécile Mazéas, qui a incarné Aurélie Delorme et Cécile Merle dans « Plus belle la vie ».







Publicité





Ces deux là se sont rencontrés en 2015 alors que Cécile Mazéas avait un tout petit rôle dans le feuilleton quotidien de France 3. Elle était la première victime de l’Enchanteur, le tueur en série qui a longtemps fait trembler le Mistral. Et ils ont eu un véritable coup de foudre et depuis ils ne se sont jamais quittés et ont eu deux enfants !

Selon les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, ils se sont mariés à Marseille en présence d’une partie de l’équipe de « Plus belle la vie » : Pauline Bression (Emma Rimez), Anne Décis (Luna Torres), Elodie Varlet (Estelle Cantorel), Jérémie Poppe (Romain Blanchard), Claire de La Rochefoucauld (réalisatrice de PBLV), Marie Hennerez (Léa Nebout), ou encore Roxane Turmel (Sylvia).



Publicité





PHOTOS le mariage d’Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas

👩‍❤️‍👨 Félicitations à Emanuele GIORGI et Cécile MAZEAS qui célèbrent leur mariage en ce samedi 13 mai 2023, en présence de quelques membres de Plus belle la vie !

🤵‍♂️👰

#union #Pblv #Plusbellelavie #FrancescoIbaldi pic.twitter.com/DvH5Kvh1g8 — Plus Belle La Vie • Extraits PBLV (@PBLV15ANS) May 13, 2023