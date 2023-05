Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 13 ? (résumé + replay 16 mai)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 13 du mardi 16 mai 2023 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après leur élimination à l’issue des destins liés, Esteban et Clémence ont une seconde chance ! Il s’agit d’une épreuve de patience, ils doivent monter une structure.







Publicité





Et contre toute attente, c’est Esteban qui remporte le duel ! Clémence est éliminée.

Pendant ce temps là sur le camps, Quentin, Nicolas et Frédéric se félicitent de leur stratégie. Ils ont réussi à récupérer le vote noir et pensent déjà à leur prochaine cible : Laura. Et Clémence rejoint le camps du jury final.







Publicité





Le jeu de confort est annoncé. Denis leur annonce que le talisman du feu sacré est remis en jeu et avec un pouvoir supplémentaire : pouvoir rendre intouchable l’aventurier de son choix ! Le dernier de ce jeu de confort ira au conseil avec une voix contre lui. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les pièces à placer sur une table instable. Et c’est Laura qui remporte la victoire et le talisman ! Tania termine dernière et a donc déjà un vote contre elle.



Publicité





Denis annonce que le conseil du feu sacré a lieu maintenant ! Un conseil non éliminatoire, donc sans vote noir. Celui qui sera désigné sera « évincé », son aventure sera comprise. Laura décide de protéger Quentin avec le talisman ! Et sans surprise, c’est Tania ! Denis annonce aux aventuriers que Tania va devoir affronter le gagnant du duel des destins liés : Esteban !

Sur le camps, les aventuriers cherchent à manger car ils n’ont absolument plus rien ! Ils ont fini le riz et sont à bout d’énergie. Quentin finit par trouver du manioc en mauvais état et Laura ramène des poissons. De leur côté, Esteban et Tania sont sur l’ancien camps jaune. Contrairement aux autres aventuriers, Esteban et Tania trouvent beaucoup de manioc et de la canne à sucre, ils mangent très bien.

Le duel du feu sacré, et l’aventurier éliminé est…

Place au duel entre Esteban et Tania ! Et c’est Tania qui remporte ce duel. Esteban est donc définitivement éliminé cette fois !

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce 16 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 23 mai pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».