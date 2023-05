Tandem du 9 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 9 mai 2023, vos épisodes de ce soir – C’est le lancement de la saison 7 inédite de la série « Tandem » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 9 mai 2023 : les épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 1 – On ne joue pas avec le feu

Plongez au cœur d’une divorce party qui tourne au cauchemar quand un strip-teaser habillé en pompier est retrouvé mort. Qui était cet homme au charme enflammé, se faisant appeler Jo Fire ? Paul et Léa remontent jusqu’à sa caserne d’affectation… Mais qui pourrait en vouloir à ce héros du feu ? Les conséquences d’une intervention qui a mal tourné ou un règlement de compte personnel ? Les révélations brûlantes ne font que commencer.

Avec Sandra Parra (Sandrine), Farouk Bermouga (Colonel Devillers), Matyas Simon (Geoffroy Marelli), Leslie Bevillard (Amandine Bouvier), Lydie Muller (Doriane), Terrence Amadi (enquêteur)



Saison 7 épisode 2 – À couteaux tirés

Lorsqu’un homme affirme avoir échappé à une tentative de meurtre et accuse l’ex-mari de sa compagne, la gendarmerie ne prête pas attention à cette affirmation, car les deux ex-conjoints se déchirent pour obtenir la garde de leur fils et s’accusent mutuellement des pires horreurs. Cependant, la situation prend une tournure dramatique lorsque l’homme est retrouvé assassiné le soir-même. Les deux ex-conjoints s’accusent mutuellement, mais qui dit la vérité ? Et si la vérité était bien plus complexe qu’elle n’y paraissait ? Une enquête fascinante commence alors pour découvrir la vérité cachée derrière cette guerre acharnée pour la garde de leur enfant.

Avec Marie Barraud (Clémence), Laurent Maurel (David), Catherine Giron (Madame Nolet), Tim Rousseau (Alex), Mathieu Duboclard (Giordano), Bruno Paviot (Dr Wagner)

VIDÉO Tandem saison 7 : la bande-annonce

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV