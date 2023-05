The Voice : qualifiés et éliminés de la demi-finale, les finalistes sont... (résumé + replay du 27 mai)

The Voice du 27 mai 2023, résumé et replay – C’est parti pour la demi-finale de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Les talents demi-finalistes reprennent « Chanter » de Florent Pagny. Et surprise, Florent Pagny est là et les rejoint sur scène ! Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney sont très émus.







Ce soir, chaque demi-finaliste va d’abord chanter en solo et ensuite avec son coach. Tout au long de cette soirée, les téléspectateurs votent pour leurs talents préférés !







Kiona, de l’équipe de Vianney, ouvre le bal ce soir sur « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion.

Aurélien, de l’équipe de Zazie, reprend « Falling » de Harry Styles.



Micha chante « Puisque tu parles » de Jean-Jacques Goldman.

Hannah, de l’équipe de Bigflo & Oli, chante « Skyfall » d’Adele.

Jérémy Levif et Kiona sont avec Vianney et chantent « On ira » de Jean-Jacques Goldman.

Place à Dame, de l’équipe de Bigflo & Oli. Il reprend « Et tu danses avec lui » de C Jérôme.

Zazie et Aurélien chantent « Les murs porteurs » de Florent Pagny.

Arslane, de l’équipe d’Amel Bent, reprend « Aagio » de Lara Fabian.

Fanchon chante « Diamonds » de Rihanna.

Amel Bent chante avec Micha et Arslane « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Jérémy Levif reprend « En apesanteur » de Calogero.

Bigflo & Oli chantent avec Fanchon et Hannah le titre « Empire State Of Mind » d’Alicia Keys.

Kendji Girac et Florent Pagny viennent ensuite chanter le titre « Encore ».

The Voice 2023, et les finalistes sont…

Place aux résultats des votes des téléspectateurs ! Nikos annonce que cette demi-finale n’était pas en direct mais tournée plus tôt, dans les conditions du direct ! Bigflo et Oli étaient en concert à Rennes, ils sont en duplex.

Et les finalistes sont : Arslane, Aurélien, Micha, et Jérémy Levif ! Ce sera donc une finale 100% masculine !

The Voice du 27 mai 2023, le replay

Cette demi-finale The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 3 juin 2023 pour suivre la grande finale en direct !