Top Chef : qui a été éliminé en quart de finale ce 24 mai ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 24 mai 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue des quarts de finale de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 13ème épisode, c’est Sarika Sor, de la brigade de Paul Pairet, qui a été éliminée.







Pour ses quarts de finale, Hugo Riboulet représentait la brigade de Philippe Etchebest, Sarika Sor celle de Paul Pairet, Mathieu Lagarde celle de Glenn Viel, et enfin Danny Khezzar celle d’Hélène Darroze.

Mathieu est le premier à s’être qualifié pour la demi-finale de Top Chef ce soir. Sarika, Hugo et Danny se sont ensuite affrontés. Et la cheffe Stéphanie Le Quellec, 2 étoiles, et son chef pâtissier Pierre Chirac, ont choisi de qualifier Hugo ! Ils ont eu un double coup de coeur pour son plat.

Le jury de Top Chef a ensuite dégusté à l’aveugle les plats de Sarika et Danny. Et c’est Danny qui a obtenu sa place en demi-finale !

Top Chef du 24 mai : Sarika éliminée

Rendez-vous le mercredi 31 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.