« Comptine mortelle » du 4 juin 2023 : vos épisodes ce soir sur France 3

« Comptine mortelle » au programme TV du dimanche 4 juin 2023 – Ce dimanche soir, suite et fin de la série « Comptine mortelle » sur France 3. Au programme ce soir, les trois derniers épisodes inédits.







A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Comptine mortelle, vos épisodes du 4 juin 2023

Episode 4

La situation est tendue entre Susan et Andreas. Il tient à ce qu’elle l’accompagne en Crète, elle n’est pas sûre d’être prête à quitter son pays et son métier. Susan part avec Charles assister à l’enterrement d’Alan.

En parallèle dans le roman, alors qu’il continue à mener son enquête, Atticus fait un malaise devant James Fraser, son assistant.

Episode 5

Susan est un peu déroutée par ce qu’elle vient d’apprendre sur Alan et par l’information qu’elle a reçue concernant Andreas. Elle continue néanmoins à chercher le chapitre manquant. James Taylor lui apprend que la sœur d’Alan a pu s’emparer d’un double du manuscrit.

En parallèle dans le roman, de nouvelles informations entraînent Atticus sur une autre piste.



Episode 6

De son côté, Charles apprend à Susan qu’il a pris contact avec quelqu’un d’autre pour le poste de PDG, mais que Susan a toujours sa préférence. Il envisage de faire écrire la fin de « Meurtres de la pie » par un autre auteur.

En parallèle dans le roman, Atticus interroge l’ancien mari de Mary Blakiston. Ses révélations éclairent l’enquête sur la mort de Sir Magnus d’un jour nouveau.

Comptine mortelle – rappel du synopsis

Susan Ryeland, une éditrice, attend avec impatience le neuvième roman d’Alan Conway, la star du roman à énigmes. Le héros de ses aventures, Atticus Pünd, est un détective privé allemand qui n’a pas son pareil pour résoudre des enquêtes, dans l’Angleterre des années cinquante. Mais le manuscrit s’avère incomplet et, pire encore, Alan Conway meurt subitement ! Susan se lance alors dans sa propre enquête pour retrouver le chapitre manquant du manuscrit et pour comprendre ce qui est arrivé à Alan.

« Comptine mortelle » nous entraîne dans deux enquêtes parallèles, celle de Susan dans le monde réel et celle d’Atticus dans le roman. S’agit-il de meurtres ou bien d’accidents ? Une chose est sûre, les suspects, aussi bien réels que fictionnels, ne manquent pas dans cette série digne d’Agatha Christie.

Comptine mortelle, les interprètes

Avec Lesley Manville (Susan Ryeland), Tim McMullan (Atticus Pünd), Conleth Hill (Alan Conway), Michael Maloney (Charles Clover), Alexandros Logothetis (Andreas Patakis), Claire Rushbrook (Katie Williams), Daniel Mays (Commissaire Locke / Inspecteur Chubb), Matthew Beard (James Taylor / James Fraser)…