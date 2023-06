« Camping 3 » : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir (4 juin)

« Camping 3 », la comédie de Fabien Onteniente, est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Un film porté par Franck Dubosc dans la peau de Patrick Chirac qui vous fera à coup sûr passer une bonne soirée !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







« Camping 3 » : histoire, résumé, synospsis

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.

Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage… Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…

5 choses à savoir sur votre film

– C’est le troisième volet de la série de films Camping mais c’est celui qui a le moins bien fonctionné au box-office avec 3 228 313 entrées

– Présenté en avant-première à Marrakech, le film a un peu choqué en raison de la présence de nudistes dans l’une des scènes cultes du film. Cela lui a valu d’être interdit aux moins de 16 ans au Maroc.

– Suite à cette interdiction, Franck Dubosc a déclaré un peu maladroitement que le pays avait dix siècles de retard… Des propos qui ont suscité une vive polémique obligeant le comédien à présenter des excuses.

– Brice de Nice, alias Jean Dujardin, a bien failli faire une apparition dans le film, le tournage de Brice 3 se déroulant non loin de là et à la même période. Des difficultés d’organisation ont fait avorter le projet.



Casting

Avec dans les rôles principaux Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot, Antoine Duléry, Gérard Jugnot, Michèle Laroque, Leslie Medina, Louka Meliava, Jules Ritmanic, Cyril Mendy, Philippe Lellouche, Laurent Olmedo, Amélie Robin, Abbes Zahmani et Bernard Montiel

« Camping 3 » : la bande-annonce

Et on termine bien sûr avec les images…

Ce soir encore on attend Patrick dans « Camping 3 » sur TF1.