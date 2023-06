Demain nous appartient spoiler : Sandrine prend une décision (vidéo épisode du 5 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Sandrine va prendre une lourde décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Sandrine décide de se confier à Chloé sur sa double vie…

Elle vit une passion avec une autre femme, Leslie, et elle compte quitter Morgane !







Au Spoon, Sandrine se confie à Chloé sur sa double vie. Entre Leslie et Morgane, elle semble avoir fait son choix… Avec Leslie c’est passionnel et intense et Sandrine explique à Chloé ne jamais avoir vécu ça ! Et avec Morgane, depuis qu’elles sont parties vivre en Guadeloupe, elles se sont éloignées…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1463 du 5 juillet 2023 : Sandrine et Morgane la rupture

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1