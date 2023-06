C à vous du 30 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 30 juin 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 30 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Mort de Nahel à Nanterre : nouvelle nuit d’émeutes. On en parle avec Dominique Reynie, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, et Nadir Kahia, fondateur de l’association « Banlieues plus et nos quartiers »,

🔵 📌 Quelles solutions pour sauver le vin face au changement climatique ? Jacques Dupont, écrivain et journaliste spécialiste du vin au magazine Le Point, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous :

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Rebecca Manzoni, André Manoukian, et Thomas VDB présentent la grille d’été de France Inter; et Justine Triet, Sandra Hüller et Milo Machado Graner pour le film “Anatomie d’une chute”, Palme d’Or au festival de Cannes 2023, en salle le 23 août

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 30 juin 2023 à 19h sur France 5.



