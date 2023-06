HPI du 15 juin 2023 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (vidéo)

HPI du 15 juin 2023 – Ce soir et comme chaque jeudi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de la série « HPI ». Après les cartons d’audience des semaines précédentes, place à l’épisode 6 inédit suivi de deux rediffusions.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 15 juin 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 3 épisode 6 « Sonnant et trébuchant » : Alors que Morgane et ses enfants se demandent ce qu’ils vont faire des liasses d’argent retrouvées derrière leur lave-vaisselle, Salomé Rousseau, 19 ans, est retrouvée morte au milieu d’un amphi de dissection. L’enquête prend une tournure assez angoissante lorsque tous les indices amènent à penser que la victime était un vampire, d’autant qu’on découvre que Salomé avait en réalité 39 ans. La relation entre Morgane et Karadec prend une nouvelle direction alors qu’ils se retrouvent célibataires en même temps pour la première fois.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Clotilde Hesme (Roxane Ascher), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Christopher Bayemi (Docteur Bonnemain), Jeremy Lewin (Thimothée), Mathilde Mery (Salomé / Hélène Rousseau), Maxence Tual (Antonin Tibert), Guillaume Fooy (Merlin), Jérôme Chappatte (Emile Salvatore), Rémy Delattre (Gérant boutique photo)

Avec la participation de : Rufus (Henri), Patrick Chesnais (Serge Alvaro)



VIDÉO HPI du 15 juin 2023 : la bande-annonce

vidéo à venir