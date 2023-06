« Indiana Jones et la dernière croisade » : votre film ce soir sur M6 (15 juin)

Indiana Jones et la dernière croisade au programme TV du jeudi 15 mai 2023 – Ce soir M6 vous propose le film culte « Indiana Jones et le temple maudit ». Un film réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Sean Connery.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Indiana Jones et la dernière croisade » : l’histoire

Les ennemis nazis d’Indy sont de retour et ont kidnappé son père, le Professeur Henry Jones Sr, pour les aider dans leur recherche du Saint Graal. Suivant sa piste de l’Amérique à Venise, en passant par les déserts de la Terre Sainte, c’est à Indy de sauver son père et de protéger le Graal dans cette course contre le temps !

Avec Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones), Sean CONNERY (Professeur Henry Jones Sr.), Denholm ELLIOTT (Marcus Brody), John RHYS-DAVIES (Sallah), Julian GLOVER (Walter Donovan), Alison DOODY (Docteur Elsa Schneider), River PHOENIX (Indiana Jones jeune), Michael P. BYRNE (Vogel)



6 choses à savoir sur votre film

– Le tournage s’est déroulé dans l’Utah aux États-Unis mais aussi dans le désert de Tabernas en Andalousie (Espagne) et sur le site de Pétra en Jordanie.

– Fan de James Bond, dont il dit s’être inspiré pour le personnage d’Indiana Jones, Steven Spielberg n’a pas hésité à s’entourer de plusieurs acteurs qui l’ont cotoyé. On pense en premier lieu à Sean Connery mais il n’est pas le seul à figurer au casting du film. On retrouve aussi un allié de James Bond (John Rhys-Davies), une James Bond girl (Alison Doody) et deux méchants de la saga 007 (Julian Glover, Stefan Kalipha et Pat Roach). Source Allo-Ciné

– Box office : gros succès au cinéma, le film a rapporté près de 475 millions de dollars de recettes à travers le monde. Cela s’est également vérifié en France avec pas moins de 6 249 271 entrées.

– Encensé par la critique, le film n’a pourtant reçu que l’Oscar du meilleur montage de son en 1990.

– Pour ce troisième volet, Steven Spielberg s’est inspiré des Aventures de Tintin notamment lorsque Indiana Jones visite le Khazneh à Petra.

– Un scénario signé Chris Columbus a été rejeté. Il voulait que le héros voyage en Afrique mais il a reçu une fin de non recevoir en raison d’un trop grand nombre de stéréotypes négatifs liés au Continent. Source Allo-Ciné

VIDEO « Indiana Jones et la dernière croisade », la bande-annonce

"Il me semble que ces gens essaient de nous tuer" 😱

Aventure en famille pour #HarrisonFord et #SeanConnery !#IndianaJones et la dernière croisade, jeudi à 21:10 pic.twitter.com/37GKFB0Dqc — M6 (@M6) June 13, 2023