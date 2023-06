Ici tout commence du 15 juin : Teyssier lance les examens (résumé + vidéo épisode 687)

Ici tout commence du 15 juin, résumé et vidéo extrait épisode 687 – C’est le début des examens de fin d’année ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Teyssier donne le coup d’envoi avec l’épreuve de pâtisserie, et on peut dire qu’il a placé la barre très haute !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 15 juin 2023 – résumé de l’épisode 687

Teyssier donne le coup d’envoi des examens pour tous les trinômes. Ça démarre avec l’épreuve de pâtisserie : il s’agit de réaliser un fraisier avec une sculpture en sucre tiré ! Axel stresse, Eliott et Ambre tentent de le rassurer. Et Emmanuel annonce que pour corser le tout, ils n’auront le droit qu’à un seul aller/retour à l’économat !

De son côté, Deva en veut à Ethan de les mettre en danger avec sa blessure. Jude essaie de calmer le jeu, il pense qu’ils peuvent y arriver quand même.

Et pendant ce temps là, Anaïs et Charlène prennent la route de la réconciliation.



Ici tout commence du 15 juin 2023 – vidéo premières minutes

