Ici tout commence du 2 juin : Mehdi découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 678)

Ici tout commence du 2 juin, résumé et vidéo extrait épisode 678 – Mehdi va découvrir la vérité ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Hortense est sur le départ, il va découvrir que sa mère l’empoisonne…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Hortense comprend tout ! (vidéo épisode du 6 juin)







Publicité





Ici tout commence du 2 juin 2023 – résumé de l’épisode 678

Hortense doit partir pour Bordeaux, elle fait ses bagages et dit au revoir à tout le monde, triste. Mais Mehdi doute sur les gélules de potassium qu’elle prend… Il fait des recherches sur internet grâce aux numéros indiqués dessus et découvre qu’on empoisonne Hortense ! Il s’agit de médicaments pour la thyroïde ! Mehdi soupçonne la mère d’Hortense d’empoisonner sa fille, il prévient Vic.

Pendant ce temps là, Lenglart pose un ultimatum à Teyssier : c’est elle ou Kelly. Et Solal prépare un grand discours.



Publicité





Ici tout commence du 2 juin 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff