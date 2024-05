Ici tout commence spoiler : Kelly anéanti par la décision de Cardone ! (vidéo épisode du 6 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly va être face à un gros coup dur dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la cheffe Cardone, devenue directrice de l’institut Auguste Armand, va décider arbitrairement de l’exclure de la Coupe de France de cuisine !











Kelly est sous le choc, elle est bouleversée. Malik n’arrive pas à réaliser non plus que c’est fini, ils n’iront pas en Bretagne. Mais Lionel essaie de remotiver Kelly : c’est une compétition, il y a des règles et Cardone doit les respecter !

Lionel conseille à Kelly d’appeler Delobel, qui est président du jury de la Coupe de France. Il faut lui rappeler qu’elle a remporté les pré-sélections et vérifier si Cardone a vraiment le droit de faire ça. Kelly est reboostée, elle va appeler le chef Delobel et ne rien lâcher !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 919 du 6 mai 2024, Kelly bouleversée

