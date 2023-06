Ici tout commence spoiler : Hortense comprend tout ! (vidéo épisode du 6 juin)

Ici tout commence spoiler – Hortense va finalement tout comprendre dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense surprend une conversation entre Livio et Billie… Et on peut dire que Livio dévoile son vrai visage !







Alors qu’Hortense est sur le point de quitter l’institut pour partir à Bordeaux avec ses parents, à cause de son mauvais état de santé, elle arrive dans les vestiaires et surprend une conversation entre Livio et Billie… Livio se félicite d’être prof à la place d’Hortense et il pense qu’elle n’est pas prête à de revenir à l’institut ! Billie ne comprend pas pourquoi et avec un petit sourire, il lui dit que c’est son intuition…

Hortense entend tout et quand Billie lui fait remarquer que son casier n’est toujours pas réparé et qu’on pourrait la voler, elle remarque son pilulier et comprend tout : on l’empoisonne pour la rendre malade !

Est-ce que Livio est derrière l’empoisonnement d’Hortense ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 680 du 6 juin 2023, Hortense comprend qu’on l’empoisonne



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

