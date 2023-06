Ici tout commence du 23 juin : l’accident de train a fait des victimes (résumé + vidéo épisode 693)

Ici tout commence du 23 juin, résumé et vidéo extrait épisode 693 – C’est un terrible accident qui s’est déroulé dans le train de Cévennes hier soir dans votre série « Ici tout commence ». Le train a déraillé et a fait des victimes parmi les élèves et l’équipe de l’institut…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 23 juin 2023 – résumé de l’épisode 693

Teyssier, Clotilde, Antoine et les autres reprennent leurs esprits et réalisent que le train a du heurter quelque chose. David découvre Deva à terre, inconsciente… Tous se mobilisent pour lui venir en aide mais la jeune femme ne reprend pas connaissance. David est terrifié. De son côté, Souleymane est blessé au ventre.

Ambre, Rose et Eliott sont coincés. Rose est blessée à la main et Ambre panique.

Suite à l’accident, les passagers du train se battent pour s’en sortir. A l’institut, la soirée paisible de Théo et Charlène est perturbée par la terrible nouvelle…



Ici tout commence du 23 juin 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.