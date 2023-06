Ici tout commence spoiler : Axel a disparu, Greg de retour (vidéo épisode du 27 juin)

Ici tout commence spoiler – Après le terrible drame de l’accident de train dans votre série de TF1 « Ici tout commence », Axel va disparaitre et Joachim va se retrouver plongé dans le coma, entre la vie et la mort. Clotilde et Marta sont folles d’inquiétude, tout comme Eliott et Jasmine…

Mais il y a quand même une bonne nouvelle : Greg est de retour !







Eliott et Jasmine retrouvent le sourire en voyant Greg débarquer à l’improviste. Il voulait être là pour les soutenir dans cette période compliquée… Greg demande des nouvelles des recherches d’Axel, mais il n’y a rien de nouveau.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 695 du 27 juin 2023, le retour de Greg



