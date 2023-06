Ici tout commence du 29 juin : Auguste Armand vivant ? (résumé + vidéo épisode 697)

Ici tout commence du 29 juin, résumé et vidéo extrait épisode 697 – Axel a été retrouvé sain et sauf dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais il est victime d’hallucinations, il est convaincu que c’est son père biologique, Auguste Armand, qui l’a sauvé… Dans le même temps, Enzo apprend une terrible nouvelle.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 29 juin 2023 – résumé de l’épisode 697

Axel est troublé par la bague qu’il a retrouvé. Elle ressemble étrangement à celle d’Auguste Armand… Pour Clotilde et Teyssier, cette histoire ne tient pas debout : Auguste est mort et enterré ! Mais, Axel est persuadé d’avoir vu son père biologique et Rose se pose plein de questions…

De leur côté, Greg et Eliott font une grande annonce à leurs amis : ils vont le 14 juillet à l’institut !

A l’Institut, la rumeur court qu’il se passe quelque chose entre Rose et Solal. Et Mehdi surprend Hortense avec une demande particulière.



Ici tout commence du 29 juin 2023 – vidéo premières minutes

