HPI du 29 juin 2023 : le final de la saison 3 ce soir sur TF1 (vidéo)

HPI du 29 juin 2023 – Ce soir et comme chaque jeudi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de la série « HPI ». Au programme aujourd’hui alors que le succès continue, l’épisode 7 inédit suivi de deux rediffusions.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 29 juin 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 3 épisode 8 « Kikeriki » : Le propriétaire d’un magasin de bijoux est retrouvé mort à la suite d’une attaque à la perceuse. Sur la scène de crime, Morgane reconnaît les bijoux volés par Serge. Lorsque l’équipe établit un lien entre la victime et Redbones, le biker à qui Serge doit de l’argent, Morgane va devoir résoudre l’enquête tout en dissimulant son implication indirecte dans le meurtre. Plus tard, lors d’un dîner, Karadec se confie à Morgane et l’embrasse passionnément. Mais leur relation s’écroule à nouveau lorsque Karadec découvre que Morgane est impliquée indirectement dans le meurtre du bijoutier. Aux urgences, Morgane apprend qu’elle est enceinte. Qui est le père ? Entre Timothée, David et Karadec, tout est confus.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mullier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Christopher Bayemi (Docteur Bonnemain), Jeremy Lewin (Thimothée), Nicolas Martinez (Juge Caron), Dominique Thomas (Patron PMU), Igor Skreblin (Redbones), Henri Botte (Klaus), Christiane Cohendy (Colette Martingale), Vincent Nemeth (Hervé), Bruno Buffoli (Médecin Morgane), Marc Lehut (Rony Boyer)

Avec la participation de : Rufus (Henri), Patrick Chesnais (Serge Alvaro)



VIDÉO HPI du 29 juin 2023 : la bande-annonce

