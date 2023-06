Ici tout commence spoiler : Enzo de retour à l’institut (vidéo épisode du 3 juillet)

Ici tout commence spoiler – Enzo a perdu l’usage de ses jambes dans l’accident de train dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Pour Enzo, rien ne sera plus jamais comme avant ! Et dans quelques jours, il fait son retour à l’institut Auguste Armand, en fauteuil roulant.

Enzo est accueilli à Salomé et Anaïs…







Les deux jeunes femmes tentent de faire comme si tout était normal alors qu’Enzo doit passer l’oral du master le lendemain. Elles lui parlent du double mariage qui se prépare… Mais Enzo n’est clairement pas dans l’ambiance et les envoie balader sévèrement.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 699 du 3 juillet 2023,



