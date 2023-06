Les 12 coups de midi du 20 juin : Céline ne décroche toujours pas l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 20 juin 2023, 98ème victoire de Céline – Céline n’a toujours pas décroché l’étoile mystérieuse dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile n’a plus aucune case et est entièrement dévoilée, Céline n’a pas fait de Coup de Maître et n’a donc pas pu tenter sa chance ce mardi !

La Maîtresse de Midi a une nouvelle fois remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte arrive donc à 381.168 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 20 juin, l’étoile mystérieuse dévoilée mais pas encore décrochée

Du côté de l’étoile mystérieuse, elle est entièrement dévoilée depuis la veille. Céline a bien reconnu l’actrice américaine Zendaya mais elle doit encore réussir à faire un Coup de Maître pour décrocher cette étoile !

Explications des indices : le panier de basket parce qu’elle est passionnée de basket et qu’elle y a joué, le rideau de théâtre car sa mère était directrice de théâtre et elle a joué dans plusieurs pièces, le micro car elle s’était lancée dans la chanson, la pomme en référence au surnom de la ville de New-York où se déroulent les films de la franchise « Spider-Man » dans laquelle elle joue, la boule à facettes pour sa participation à « Danse avec les Stars », l’Oiseau du Zimbabwe pour ses origines, et l’araignée pour son rôle dans « Spider-Man ».

Indices présents sur cette étoile : des gradins, un panier de basket, un rideau de théâtre, un micro, une pomme, un ordinateur, des livres, une boule à facettes, l’Oiseau Zimbabwe, une araignée

Noms déjà proposés : J.K Rowling, Didier Deschamps, Grand Corps Malade, Eva Longoria, Yannick Noah, Michael Jackson, Rihanna, Benedict Cumberbatch, Ashton Kutcher



Les 12 coups de midi du 20 juin, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, elle est déjà dispo en replay sur myTF1