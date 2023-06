Les mystères de l’amour du 10 juin : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 16 saison 32 en avance)

Les mystères de l’amour du 10 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 16 de la saison 32 – Ce samedi soir sur TMC, comme chaque week-end, c’est un épisode inédit de votre feuilleton « Les mystères de l’amour » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce samedi soir, intitulé « Retours Paris ».







Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 10 juin 2023 – résumé de l’épisode 16 saison 32 « Retours Paris »

José croise par hasard l’une des filles qui l’avait escroqué et se retrouve en très mauvaise posture. Fabrice convainc Fanny et Christian de faire de nouveaux examens médicaux. Aurélie n’est pas rentrée de la nuit. Victor est au plus mal. Laly accomplit sa première mission au sein de la Fondation avec Hélène.

Les mystères de l’amour du 10 juin – les premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 ici. Episode déjà disponible en avant-première sur myTF1 Max en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.