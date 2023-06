Love Island du 16 juin : Ludivine éliminée (résumé + replay épisode 47)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 47 du vendredi 16 juin 2023 – Place à l’épisode 47 de Love Island ce vendredi soir sur W9. Tous les garçons sont sous le charme de Louana, la nouvelle bombe.







Publicité





Léna s’inquiète de la réaction de Gabriel, qui avoue que Louana lui plait. De leur côté, Edgar et Cindy sont toujours en froid. Cindy n’encaisse pas les mensonges d’Edgar, et lui veut toujours quitter la villa. Il dit à Cindy qu’il s’en veut énormément, il avait peur de la perdre.

Le lendemain matin, Cindy vient voir Edgar, qui a dormi seul dans la private room. Elle s’excuse et lui parle de son ressenti. Edgar pleure, elle comprend qu’il ne voulait pas la blesser.







Publicité





Solène veut revenir vers Nicolo mais il ne veut plus d’elle. Vincent se sent mis de côté, il ne sait plus comment réagir. De son côté, Gabriel se rapproche de Louana. Léna comprend qu’elle avait raison de s’inquiéter.



Publicité





Louana apprend qu’elle va partir en date, le public a choisi que ce serait avec Nicolo. Ces deux là partent et font connaissance. Pendant ce temps là à la villa, Solène écrit un message en italien pour Nicolo… Vincent le prend très mal ! Marwa prend en charge le relooking de Solène et elle lui prépare même un petit plat.

De retour à la villa, Nicolo découvre la surprise de Solène. Vincent le prend comme un manque de respect, il ne veut plus rien à voir à faire avec elle ! Solène dit à Nicolo qu’elle a tout donné, elle veut reprendre là où ils en étaient avant qu’il parte. Nicolo veut la faire ramer. Il lui dit qu’elle lui plait mais il n’a pas envie de rechuter. Il se méfie.

Au cours d’un jeu pendant la soirée, Gabriel embrasse Louana ! Et Marwa ouvre les yeux sur Issam.

Louana a ensuite l’opportunité de former un couple avec l’islander de son choix : elle choisit Nicolo. Ludivine est donc célibataire, elle est éliminée de Love Island !

Love Island, le replay du 16 juin

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce vendredi 16 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 18 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 48.