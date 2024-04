Ici tout commence spoilers : Cardone à la tête de l’institut, les résumés jusqu’au 17 mai 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 17 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend en mai dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que la cheffe Cardone est à la tête de l’institut et ça s’annonce tendu pour les élèves ! Annabelle Cardone prend Léonard en grippe et rapidement, tout le monde la déteste…

En Bretagne, la Coupe de France de cuisine bat son plein pour Kelly. Mais c’est le début des problèmes pour la fille de Laetitia…

Et une nouvelle stagiaire, Alice, intègre l’institut. Elle arrive à surprendre Stanislas Duchesnay.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 mai 2024

Lundi 13 mai 2024, (épisode 923) : La compétition lancée, les problèmes commencent pour Kelly… Cardone a une dent contre Léonard ! « Chez Léonine », Jude doit se mesurer aux potes de Mattéo.

Mardi 14 mai 2024, (épisode 924) : En Bretagne, Kelly découvre que la compétition ne se jouera pas que dans l’assiette… De son côté, Carla se découvre des points communs avec sa mère. Alice se fait de nouveaux amis !

Mercredi 15 mai 2024, (épisode 925) : La vérité éclate enfin pour Kelly. A L’institut, Vic cherche la meilleure méthode pour cuisiner. Stanislas découvre qu’Alice est pleine de surprises !

Jeudi 16 mai 2024, (épisode 926) : La brigade de Kelly doit se mesurer à une nouvelle énigme… De son côté, Solal est malmené par une stagiaire ! Au Double A, Billie trouve un plan pour contrer Cardone.

Vendredi 17 mai 2024 (épisode 927) : A l’approche des demi-finales de la Coupe de France, la tension monte. Thelma se découvre un talent pour la cuisine coréenne. Au Double A, Cardone fait mauvaise fortune.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Solal fait une surprenante rencontre (vidéo épisode du 1er mai)



Publicité





Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 29 avril au 3 mai 2024 en cliquant ICI

du 6 au 10 mai 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici