Publicité





20h30 le dimanche du 28 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 28 avril 2024 : les invités

> Face à l’écran : Omar Sy

L’acteur, plébiscité par les Français, a gagné sa renommée grâce à son tandem avec Fred Testot dans la série comique « Le SAV des émissions » diffusée sur Canal + pendant sept saisons, de 2005 à 2012. Mais c’est en 2011, aux côtés de François Cluzet, qu’il a véritablement brillé dans le film Intouchables. Ce succès l’a propulsé à Hollywood pour réaliser son rêve américain. Dans son livre « Viens on se parle », paru le 25 avril et coécrit avec Elsa Vigoureux, il se livre avec sincérité et retenue, dévoilant les facettes de sa vie, de sa carrière et de son ascension fulgurante.

> L’interview : François Sureau

L’académicien aux multiples facettes, à la fois écrivain, avocat et haut fonctionnaire, est invité sur le plateau de « 20h30 le dimanche ». Son dernier livre, « S’en aller », publié le 14 mars chez Gallimard, met en avant les figures illustres qui ont nourri son inspiration.



Publicité





> Le live avec DJ Snake

Alors qu’il enflammait la scène du festival Coachella en Californie le 16 avril, en partageant la scène avec la légende du rap 50 Cent, l’artiste électro a révélé son dernier titre, « Teka ». Cette nouvelle chanson est une collaboration avec le chanteur mexicain Peso Pluma et le clip a rapidement atteint près d’un million de vues sur YouTube en seulement deux jours. De plus, le 10 mai 2025, l’artiste français le plus écouté au monde se produira lors de deux concerts le même soir à Paris, d’abord au Stade de France puis à l’Accor Arena.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV