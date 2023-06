Love Island du 8 juin : le retour surprise de Perle (résumé + replay épisode 40)

Love Island résumé complet de l’épisode 40 du jeudi 8 juin 2023 – Place à l’épisode 40 de Love Island ce jeudi soir sur W9. Gabriel a encore dormi sur le canapé, et l’arrivée d’Issa complique sa relation avec Anna… Gabriel se confie à Simon : dans sa tête c’est complètement fini avec Anna, il décide de se protéger.







Gabriel dit avoir vécu la pire journée de sa vie. Il a fait que pleurer la veille. De son côté, Anna s’en veut et se confie à Solène. Elle a l’impression de lui faire du mal. Solène lui conseille de penser à elle et Anna avoue qu’Issa lui plait.

Anna fait une initiation à la boxe avec Issa. Pour se calmer, Gabriel rentre faire des pompes. Il s’arrête à 1000 ! Anna et Issa se trouvent plein de points communs…







Les islanders sont réunis dans le salon car c’est la tempête dehors. Nicolo fait le procès de Cindy et Edgar, il est convaincu qu’ils ne resteront pas ensemble à l’extérieur. Ça énerve Cindy, qui aime Edgar et est convaincue du contraire.



Valentin et Astrid partent en date. Astrid est sincère, elle est bloquée car il a Perle dans la tête. Elle ne comprend pas qu’il ne soit pas parti. Valentin s’énerve et demande à quitter le date et la villa !

Astrid revient seule à la villa et annonce le départ de Valentin, sans leur dire au revoir.

Place à la cérémonie des couples. Delphine annonce que Valentin se questionne mais il est de retour ce soir ! Et c’est les garçons qui vont devoir choisir avec quelle fille former un couple. Issa décide de former un couple avec Anna, Issam choisit de former un couple avec Marwa, Edgar choisit Cindy. Un clash éclate entre Cindy et Nicolo. On passe ensuite à Valentin, qui annonce qu’il a trouvé l’amour avec Perle et qu’il veut partir !

Mais Delphine annonce une grande surprise à Valentin : le retour de Perle !

