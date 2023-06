Demain nous appartient : Laurent Gamelon rejoint le casting !

Demain nous appartient infos acteurs personnages – C’est un acteur bien connu des téléspectateurs qui va rejoindre le casting de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la chaîne a annoncé l’arrivée de Laurent Gamelon, qui a tourné dans de nombreux films et séries comme « Clem ».







Laurent Gamelon a rejoint le tournage de « Demain nous appartient » depuis la semaine dernière, il incarne le petit frère de Marianne Delcourt.







Demain nous appartient : qui est Gilles Delcourt ?

Laurent Gamelon va interpréter le rôle de Gilles, le frère cadet de Marianne (Luce Mouchel)… et son strict opposé !

Face à la rigidité empreinte de mauvaise foi de sa sœur, Gilles va se comporter en mouche du coche. Nonchalant, simple et généreux, il cherche toujours à voir le bon côté des choses… Même, et surtout, quand il se retrouve à loger chez Marianne. En effet : la maison qu’il a achetée en visio pour y passer sa retraite exige (étonnamment) de gros travaux. Marianne va-t-elle supporter la cohabitation avec ce frère envahissant, adepte des tongs/chaussettes et des tartines aux pâtés dès le réveil ?

