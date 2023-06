Un si grand soleil du 9 juin : Laurine s’attaque à Janet (résumé et vidéo épisode 1165 en avance)

Un si grand soleil du 9 juin, spoiler résumé de l’épisode 1165 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 9 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Claire interroge Enzo au sujet d’Hélène et Victor. Il n’a pas les réponses à ses questions et finit par s’en aller. Florent lui demande d’arrêter de harceler Enzo ! Claire et Florent se disputent. En voiture avec Kira, Enzo pense que Claire va trop loin. Kira trouve quand même bizarre la disparition de Victor du jour au lendemain. Enzo pense qu’il faut arrêter de se prendre la tête…







Chloé parle à Evan et Robin d’un voyage pour les vacances en août. Elle veut réserver un séjour en Grèce. Robin n’est pas emballé et Evan semble soucieux. A l’hôpital, David et Alain interrogent Claire sur son père. Alain pense qu’elle n’a aucun soucis à se faire, il a dîné avec Victor et ils ont évoqué Hélène. Il voulait savoir si elle risquait une rechute et Alain lui a dit qu’avec son traitement, Hélène n’avait plus aucun trouble.



Janet appelle Evan pour lui demander s’il est certain que c’est Laurine qui a envoyé le mail. Il n’a aucune preuve mais en est convaincu. Janet veut la sanctionner mais rappelle à Evan qu’il n’aurait jamais du avoir de liaison avec elle. Il est son supérieur et c’était inapproprié. Janet compte la changer de service.

A l’hôpital, David explique à Jennifer que Laurine va être sanctionnée. Et sous leurs yeux, Janet la convoque dans son bureau. Elle lui annonce qu’elle doit changer de service. Laurine refuse et nie avoir envoyé le mail, elle dit à Janet qu’elle ne compte pas se laisser faire et qu’elle va faire valoir ses droits.

Hélène, Alix et Ulysse bossent sur les tableaux. Hélène reçoit un appel mais ne décroche pas…

Alain s’occupe du pansement d’Evan. Il prend des nouvelles, Evan lui dit que tout semble redevenu comme avant et ça le perturbe. Il pense que ça sonne faux et que Chloé est revenue par culpabilité. Pendant ce temps là, Chloé est avec Aurélie. Elle parle de son projet de vacances et Aurélie pense qu’ils ont tout balayé trop vite sans en parler… Elle lui parle d’une thérapie de couple. Mais Chloé n’en a pas envie.

Claudine appelle Clément pour lui parler de Janet. Laumière est son client et Janet s’en est prise à sa fille… Elle lui parle des accusations de Janet, elle a du contacter la directrice de l’hôpital. Elle pense que Janet couvre Evan en sanctionnant Laurine. Janet rejoint Clément, elle vient d’avoir la directrice à l’hôpital. Clément lui parle de sa discussion avec Claudine…

Claire retrouve Hélène, elle aussi inquiète pour Victor. Hélène lui assure qu’elle ne sait pas où il est et propose de s’associer pour le retrouver.

